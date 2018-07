Pedofielennetwerk opgerold in Peru

In Peru zijn 33 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een netwerk van pedofielen dat opereerde vanuit Colombia. Dat meldde het Peruaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze werden met de hulp van Europol ingerekend tijdens gelijktijdige acties in Lima, Arequipa, Puno en Moquegua.

De verdachten konden worden geïdentificeerd omdat ze lid waren van een WhatsAppgroep met de naam ‘Little Princess’ (Kleine Prinses) waarin "kinderpornografisch materiaal gedeeld, geproduceerd en gecommercialiseerd werd".

De groep telde 256 leden uit een dertigtal landen van over de hele wereld en werd geleid door een Colombiaanse inwoner. Via Interpol stelde de Peruaanse politie ook andere landen op de hoogte van het netwerk. Ook in Paraguay en Brazilië werd telkens een persoon opgepakt, aldus het Peruaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

