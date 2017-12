In zijn kersttoespraak in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad heeft paus Franciscus gisteravond de ongeveer 1,2 miljard katholieken opgeroepen om niet blind te zijn voor de vluchtelingencrisis. Hij legt daarbij de link tussen het kerstverhaal en de situatie van de migranten die vandaag "worden verdreven van hun land". Hij roept in zijn homilie dan ook op tot "gastvrijheid" en het te hulp schieten van "de zwakken en de kwetsbaren".

"Zo veel andere voetstappen zijn verborgen in de voetstappen van Jozef en Maria. We zien de sporen van volledige families die heden ten dage worden gedwongen om te vertrekken", zegt de paus. "We zien de sporen van miljoenen personen die er niet voor kiezen om te vertrekken, maar van hun land worden verdreven en hun dierbaren moeten achterlaten. In vele gevallen is hun vertrek gevuld met hoop, hoop voor de toekomst. Maar voor anderen heeft het maar één naam: overleving."

Meer begrip

Franciscus roept iedereen dan ook op om meer begrip te tonen voor migranten. "Niemand zou het gevoel mogen hebben dat hij geen plaats heeft op deze aarde", luidt het. Jezus laat ons "in zijn armoede en bescheidenheid" zien dat "echte macht en authentieke vrijheid worden getoond in het eren en helpen van de zwakken en de kwetsbaren."

Eerder op zondag, tijdens het angelus, had de 81-jarige Argentijn onder meer al opgeroepen tot "een moment van stilte en gebed" om "het mysterie van Kerstmis oprecht te vereren". Vandaag, op kerstdag, volgt 's middags nog het traditionele urbi et orbi vanop het balkon van de Sint-Pieter in Rome.