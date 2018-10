Paus verklaart vermoorde aartsbisschop Romero en paus Paulus VI heilig

Paus Franciscus heeft tijdens een ceremonie op het Sint Pietersplein in het Vaticaan de vermoorde Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Romero en de Italiaanse paus Paulus VI heilig verklaard.

De Argentijnse paus sprak de traditionele woorden van de heiligverklaring uit voor tienduizenden gelovigen, waaronder veel Salvadoranen die de reis konden maken naar het Vaticaan. “Wij verklaren en definiëren heilig de gezegende Paolo VI, Oscar Arnulfo Romero Galdamez (...)”, zei de paus in het Latijn.

Romero (1917-1980) was een sociaal bewogen bepleiter van mensenrechten en aartsbisschop van San Salvador. Hij werd op 24 maart 1980 vermoord, terwijl hij in de Salvadoraanse hoofdstad een mis opdroeg. Er wordt aangenomen dat extreemrechtse doodseskaders verantwoordelijk waren voor de moord, die de wereld schokte.

Het jaar waarin Romero om het leven werd gebracht, geldt als het eerste jaar van een slepende guerrillaoorlog van extreemlinkse opstandelingen tegen Salvadoraanse regeringstroepen, die werden gesteund door de Verenigde Staten.

Romero geldt in Latijns-Amerika als een martelaar van de katholieke kerk en als een boegbeeld van een sociaal bewogen rooms-katholieke kerk die in botsing kwam met conservatieven en fanatieke bestrijders van linkse ideologieën. Romero zette zich in voor de belangen van de armen en zette daardoor het leger en de rijke elites in El Salvador tegen zich op.

De aanslag op Romero was het begin van de Salvadoraanse burgeroorlog, waarbij tot 1992 zo’n 75.000 mensen om het leven kwamen. Romero werd in 2015 zalig verklaard.

Paulus VI

Ook de Italiaanse paus Paulus VI (1963-1978) werd in de heiligenstand verheven. Hij leidde de katholieke kerk van 1963 tot 1978. Hij wordt vooral herinnerd als de paus die het Tweede Vaticaans Concilie tot een goed einde bracht. Dat concilie voerde verregaande hervormingen door, zoals de afschaffing van het Latijn voor gewone misvieringen. Tijdens zijn pontificaat bevestigde hij ook het al lang bestaande verbod van de Kerk op abortus en op het gebruik van kunstmatige contraceptiva. Paulus VI werd in oktober 2014 zalig verklaard.