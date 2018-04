Paus ontmoet slachtoffers pedofiele priester

Paus Franciscus heeft het afgelopen weekend drie slachtoffers van een pedofiele priester uit Chili ontvangen. Na zijn bezoek aan het land in januari was heel wat ophef ontstaan, omdat de paus de lokale bisschop Juan Barros - die de uitspattingen van de betrokken priester zou hebben toegedekt - had verdedigd. Begin april kwam de paus daar op terug en gaf hij te kennen dat hij fouten had gemaakt.

Franciscus hield van vrijdag tot zondag in het Vaticaan individuele ontmoetingen met James Hamilton, Jose Andres Murillo en Juan Carlos Cruz. "Ik heb meer dan twee en een half uur alleen met Paus Franciscus gepraat", stelde die laatste gisteren op Twitter. "Hij luisterde met veel respect, affectie en intimiteit, zoals een vader. We spraken over veel onderwerpen. Vandaag heb ik meer hoop in de toekomst van onze kerk."

Volgens het Vaticaan wilde de paus tijdens de ontmoetingen met de drie slachtoffers "hun om vergiffenis vragen en hun leed en schaamte delen".