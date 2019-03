Paus huldigt non die meer dan 3.000 kinderen hielp ter wereld komen

Paus Franciscus heeft vandaag een 85-jarige non gehuldigd die ongeveer 3.000 baby’s ter wereld bracht als onderdeel van haar missionariswerk als een verloskundige.

Ze doet dat al meer dan 60 jaar in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Terwijl zuster Maria Concetta Esu naast hem stond, vertelde paus Franciscus hoe hij haar in 2015 in Bangui ontmoette, waar ze in een kano aankwam. “Het is een teken van onze genegenheid en onze dank voor al het werk dat jullie hebben gedaan met onze Afrikaanse zussen en broeders in dienst van het leven, van kinderen van vrouwen en van gezinnen,” zei de paus.

De zuster was in Rome op bezoek maar keert nadien terug naar Afrika.