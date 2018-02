Paus geeft Erdogan 'vredesmedaillon'

Voor het eerst in 59 jaar tijd heeft een Turks staatshoofd een bezoek gebracht aan het Vaticaan. Paus Franciscus ontving Recep Tayyip Erdogan vandaag gedurende ongeveer vijftig minuten en gaf de Turkse president daarbij een opvallend cadeau: een vredesmedaillon. In Rome brak protest uit vanwege het bezoek.

De Argentijnse kerkleider ontving Erdogan in het Apostolisch Paleis in gezelschap van diens echtgenote en vier ministers. Volgens het Vaticaan gingen de gesprekken onder meer “over de status van Jeruzalem, waarbij de nood benadrukt werd om vrede en stabiliteit in de regio te promoten en dat via dialoog en onderhandelingen, met respect voor de mensenrechten en het internationale recht”.

Zowel Erdogan als paus Franciscus zijn gekant tegen de recente beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump. Die besloot om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van het Joodse Israël, terwijl zowel de christenen als de moslims Jeruzalem als een heilige stad beschouwen.

Op het einde van hun ontmoeting gaf de paus nog een medaillon aan de Turkse president met een "engel die de demon van de oorlog wurgt". “Het is een symbool van een wereld die bestaat uit vrede en rechtvaardigheid”, zei de paus daarover.

Betogingen

De buurt van het Sint-Pietersplein in Rome was sterk beveiligd voor de komst van de Turkse president. Zo werden er maar liefst 3.500 agenten ingezet om alles in goede banen te leiden. Uiteindelijk werden zeker twee demonstranten opgepakt toen relletjes uitbraken naar aanleiding van het bezoek.

Het bezoek aan de paus maakt deel uit van een staatsbezoek van Erdogan aan Rome. Later vandaag ontmoet hij ook nog de Italiaanse president Sergio Mattarella en premier Paolo Gentiloni.