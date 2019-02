Paus Franciscus brengt driedaags bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten

Paus Franciscus reist vandaag/zondag naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten af voor een driedaags historisch bezoek, zo heeft Kerknet gemeld. Dialoog met de islam is één van de hoekstenen van zijn pontificaat.

Het programma omvat een rondleiding in de Sjeik Zayed-moskee, een eucharistieviering met 135.000 gelovigen in het Zayed-sportstadion en een ontmoeting met de Muslim Council of Elders, onder leiding van de grootsjeik van al-Azhar.

Duizenden christenen probeerden tevergeefs een toegangskaartje voor de eucharistieviering van dinsdag te bemachtigen. Tickets werden uitsluitend op aanvraag, maar wel gratis door de parochies verdeeld. De overheid heeft aan de deelnemers aan de eucharistieviering toegezegd dat zij officieel een extra vakantiedag krijgen, aldus de portaalsite van de katholieke kerk in Vlaanderen.

Dialoog

Hoewel paus Franciscus al eerder moslimlanden bezocht, vergelijken sommige waarnemers deze pausreis met het historische bezoek van paus Paulus VI, samen met de toenmalige oecumenische patriarch Athenagoras, aan Jeruzalem in 1964.

Dat zorgde destijds voor een doorbraak in de dialoog met het jodendom. Arabische media spreken nu van een doorbraak in de interreligieuze relaties, al heeft volgens kerknet de Argentijnse kerkleider zelf het meer bescheiden over een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de interreligieuze dialoog.

De paus hoopt met deze reis de dialoog met de islam te bevorderen en bij te dragen tot de verspreiding van verdraagzaamheid en het vreedzame samenleven in deze regio en elders in de wereld, aldus de website.

In de VAE zouden er ongeveer één miljoen katholieken zijn. Boven het bezoek hangt de schaduw van het conflict in Jemen. De VAE maken immers deel uit van de door Riyad geleide internationale coalitie die de sjiitische Houthi-rebellen in Jemen bekampt. Voor zijn afreis heeft de paus de strijdende partijen alvast opgeroepen de akkoorden omtrent een wapenstilstand in de Jemenitische havenstad Hodeida dringend na te komen. Hodeida is essentieel voor de aanvoer van humanitaire hulp.