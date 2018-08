Paus begonnen aan 'lastigste reis ooit'

Met gemengde gevoelens wordt paus Franciscus vandaag in Ierland ontvangen. Het is bijna veertig jaar geleden dat een paus nog voet aan de grond zette in het land, waar kinderen en vrouwen decennialang door priesters en kloosterzusters werden misbruikt. Het tweedaagse pauselijke bezoek staat in het teken van het gezin, maar de kerkvorst zal tijdens de Wereldfamiliedagen niet aan het thema misbruik kunnen ontsnappen.

Dat de Kerk de voorbije jaren de misbruikschandalen in het land niet consequent heeft aangepakt, heeft vele Ieren diep geraakt. "De paus kan dus onmogelijk naar hier komen en doen alsof zijn neus bloedt", zei Marie Collins. De Ierse kinderrechtenactiviste was ooit zelf slachtoffer van misbruik door geestelijken. Uit "frustratie" over het gebrek aan medewerking van de Vaticaanse autoriteiten stapte ze vorig jaar uit de pauselijke kinderbeschermingscommissie.

Concrete actie gevraagd

Er zijn veel mensen verheugd over het bezoek van de paus, zei Collins. Maar er is ook veel woede, tegen de Kerk als instelling en minder tegen Franciscus als persoon. "Hij heeft de juiste dingen gezegd en de juiste instelling getoond", zei Collins. "Maar tot nu toe werd enkel aan mensen gevraagd om af te treden. De paus moet iets veel concreter doen: mensen ter verantwoording roepen en een systeem uitdokteren dat hen voor de rechtbank brengt", vindt Collins.

Ook aartsbisschop Diarmuid Martin wil als gastheer dat de paus duidelijke taal spreekt tijdens zijn bezoek en zijn ontmoeting met slachtoffers. Het aantal slachtoffers is immens, vele gelovigen zijn verbitterd, klinkt het.

Aartsconservatief Ierland

Terwijl de Kerk worstelt met haar verleden, heeft Ierland zich van zijn aartsconservatieve imago bevrijd. Pas in mei hadden de Ieren zich met een overweldigende meerderheid uitgesproken voor een versoepeling van het strikte verbod op abortus. Zelfs na verkrachting, incest of een zieke foetus was zwangerschapsafbreking tot dan verboden. Ierland had ook in 2015 het homohuwelijk ingevoerd, als eerste land ter wereld door een volksraadpleging. Tot 1993 was homoseksualiteit er nog strafbaar.

Wereldfamiliedagen

De Wereldfamiliedagen, van 21 t.e.m. 26 augustus, zullen door de vele schandalen geen routinebezoek worden voor de paus. Ze worden om de drie jaar op een andere plaats gehouden, deze keer met tienduizenden mensen uit meer dan honderd landen. Franciscus zal tijdens zijn tweedaags verblijf een "familiefeest" in Dublin bijwonen en een bezoek brengen aan een onderkomen voor daklozen en het bedevaartsoord Knock Shrine in West-Ierland. De slotmis is zondag in Dublin.