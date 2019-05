Passagiers filmen paniek tijdens noodlanding van brandend Russisch vliegtuig

Een toestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot heeft een noodlanding gemaakt in Moskou en is daarbij in brand gevlogen. Het dodental is door de Russische onderzoeksraad bijgesteld tot 41, onder wie twee tieners.

Zeker tien mensen raakten gewond. Er zijn ondertussen beelden opgedoken van passagiers die filmen hoe het toestel al brandend een noodlanding maakt.

In het wrak van het Russische Aeroflot-toestel dat zondag op een luchthaven in de buurt van Moskou in brand vloog bij een noodlanding, zijn de twee zwarte dozen gevonden. Dat meldt het Russische nieuwsagentschap Interfax op basis van de veiligheidsdiensten. Bij de vliegtuigbrand op de luchthaven van Sjeremetjev kwamen 41 mensen om het leven.