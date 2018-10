Partij van Erdogan noemt late Saoedische bekentenis "een schande"

Dat Saoedi-Arabië pas na meer dan twee weken tot bekentenissen is overgegaan in de zaak van de gedode journalist Jamal Khashoggi is "een schande". Dat heeft een woordvoerster van de Turkse AKP, de partij van president Recep Tayyip Erdogan, verklaard.

Woordvoerster Leyla Sahin Usta stelde dat Saoedi-Arabië sneller in de openbaarheid had moeten treden met de details over de dood van de Saoedische journalist, die bekend stond als een criticus van het regime. "Dit is een grote schande voor Saoedi-Arabië en voor de hele wereld", zo klonk het. Ze benadrukte dat Riyad pas na het "ernstige en succesvolle" Turkse onderzoek naar de zaak "gedwongen" werd over te gaan tot het bevestigen van de dood van Khashoggi. "Alle bewijzen in deze zaak worden gauw openbaar gemaakt", liet de woordvoerster nog weten.

Speciaal commando

Khashoggi was op 2 oktober verdwenen, toen hij in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel papieren in orde liet brengen. De Turkse autoriteiten gaan er volgens mediaberichten van uit dat Khashoggi vermoord is door een speciaal commando met vijftien leden dat ingereisd was vanuit Saoedi-Arabië.

"Dodelijk gevecht"

Het Saoedische regime gaf vrijdag uiteindelijk toe dat de journalist om het leven was gekomen bij een "dodelijk gevecht" in het consulaat. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de uitleg van Saoedi-Arabië verwelkomd als "een grote eerste stap", al gaf hij wel aan dat hij nog "enkele vragen" heeft.

De Verenigde Arabische Emiraten, een nauwe bondgenoot van Riyad, laten dan weer weten tevreden te zijn met de Saoedische uitleg en met de maatregelen die koning Salman heeft aangekondigd naar aanleiding van de "trieste en betreurenswaardige" dood van Khashoggi. Na de Saoedische bekentenis werden twee hoge ambtenaren ontslagen en werden achttien mensen opgepakt.