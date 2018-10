Parket ondervraagt terdoodveroordeelde Syriëstrijder in Irak

Een Brusselse onderzoeksrechter, speurders van de federale gerechtelijke politie en een federale magistraat hebben eind vorige week in Bagdad (Irak) terreuverdachte Tarrik Jadaoun kunnen verhoren. Dat meldt het federaal parket.

Jadaoun, die ook bekend is onder de strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki, was in 2014 toegetreden tot IS maar werd op 13 juli 2017 gevangen genomen tijdens de slag om Mosoel, de voormalige "hoofdstad" van IS in Irak. Het Belgische federaal parket had begin 2018 aan de Iraakse autoriteiten gevraagd om een rogatoire commissie te mogen sturen zodat Belgische speurders Jadaoun ook zouden kunnen verhoren.

"De heer Jadaoun heeft ermee ingestemd om door de Belgische justitie te worden gehoord", aldus het federaal parket. "Hij beantwoordde veel vragen en gaf zijn versie van de feiten.