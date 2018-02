Parket in beroep tegen vrijspraak verhuurder flat

Jawad Bendaoud, de verhuurder van de flat waarin de terroristen van de aanslagen in Parijs verbleven, is vrijgesproken van terrorisme. Volgens de Franse rechter zijn er geen bewijzen dat hij op de hoogte was van de bedoelingen van zijn huurders. Het openbaar ministerie gaat in beroep tegen die vrijspraak.

Na het aanhoren van het vonnis toonde de man, die steeds zijn onschuld had uitgeroepen, een overwinningsteken waarna hij zijn advocaat omhelsde.

Jawad Bendaoud werd vervolgd voor het huisvesten van twee jihadisten die betrokken waren bij de aanslagen van Parijs op 13 november 2015. Het openbaar ministerie had vier jaar cel tegen hem gevorderd. De man zit al 27 maanden in voorhechtenis.

Twee anderen schuldig

Twee andere beklaagden in het proces werden wel schuldig bevonden. Youssef Ait Boulhacen werd schuldig geacht voor het niet afwijzen van terroristische acties. Mohamed Souman werd op zijn beurt veroordeeld tot vier jaar waarvan één jaar met uitstel het verwelkomen van terroristen en omdat hij Abdelhamid Abaaoud en Chakib Akrouh onderdak had geboden, dezelfde aanklacht dan diegene waarvoor Bendaoud werd vrijgesproken.