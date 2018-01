Parijs zet zich schrap voor overstroming

Parijs en de regio rond de Franse hoofdstad zetten zich schrap voor ernstige overstromingen. Het waterpeil van de Seine stijgt almaar en de overheid verwacht dat het water dit weekend zes meter hoog zal staan.

Gisteren mat het waterpeil van de Seine in Parijs al 5,61 meter. Enkele lanen langs de rivier werden afgesloten, toeristenboten en binnenschepen liggen stil. Ook de regionale ‘RER C’-trein, die vaak door toeristen gebruikt wordt om van de Eiffeltoren naar de kathedraal van Notre-Dame te gaan, is gesloten tot volgende woensdag.

Zelfs het Louvre, dat naast de rivier ligt, heeft preventieve maatregelen genomen. De benedenverdieping met islamitische kunst is gesloten voor het publiek tot maandag.

Overstromingen in buitenwijken

In de buitenwijken van Parijs, in Val-de-Marne, waren er al overstromingen. Meer dan 1.000 gezinnen zaten er zonder stroom en 395 mensen moesten geëvacueerd worden.

In een andere buitenwijk, Villeneuve-le-Roi, zijn enkele huizen overstroomd en wegen gesloten.

In twaalf departementen heeft de overheid code oranje afgeroepen voor overstromingsrisico. In zestien departementen vrezen ze voor noodweer en in vier andere voor sneeuwstormen.