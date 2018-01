Parijs bereidt zich voor op overstroming Seine

De Franse hoofdstad Parijs maakt zich klaar om een stijging van het waterniveau in de Seine op te vangen. Vandaag wordt een hoogte van vier meter verwacht, wat nog ver onder de acht meter 62 centimeter was die in 1910 behaald werden. Toch is het voldoende om winkels en omwonenden in hoogste staat van paraatheid te krijgen.

Lokale media melden dat het waterniveau de komende dagen zal toenemen. De politie laat weten dat een park aan beide kanten van de Seine zal worden afgesloten. Omwonenden kregen de raad waardevolle spullen uit kelders de halen en de lokale autoriteiten hebben extra sociale werkers ingezet die ervoor zullen zorgen dat daklozen niet meer kunnen schuilen langs de rivierbedding.

Geen recordhoogte

De Seine haalde in 1910 een recordhoogte van 8,62 meter, zo’n vaart zal het nu wel niet lopen. De laatste keer dat de Seine te kampen had met een hoog waterniveau was in juni 2016, toen haalde ze 6,10 meter.

Vermiste agente

De zoektocht naar de vermiste agente is nog steeds aan de gang. Zij verdween vrijdag tijdens een duikoefening in de Seine ter hoogte van de Notre Dame-kathedraal. Het is nog steeds onduidelijk wat er met haar gebeurde.