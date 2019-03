Paniek in Disneyland na "vals alarm"

In het themapark Disneyland Parijs is er paniek ontstaan na een "vals alarm". Het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat er geen incident was. Agentschap Reuters stelt dat het om een situatie met een defecte roltrap ging. Er ontstond daarbij enige massahysterie na het horen van enkele knallen.

Op beelden op twitter was te zien hoe mensen al schreeuwend weglopen en was er al snel sprake dat mensen "geweerschoten" gehoord zouden hebben. Het park ging in lockdown en mensen werden gevraagd om binnen te blijven of werden geëvacueerd.

Er doken ook al snel berichten op dat het om een vals alarm ging. Een defecte roltrap die luide en knallende geluiden maakte, werden foutief voor geweerschoten aangenomen en lagen zo aan de basis van de paniekuitbarsting. In de massahysterie die erop volgde, sloegen heel wat mensen op de vlucht. Daarbij zouden enkele mensen gewond zijn geraakt.

Un mouvement de foule ce soir à #DisneylandParis. Opération de #securite de Police terminée. Quelques blessés légers liés au mouvement de foule. — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) 23 maart 2019