'Palestijns icoon' langer in de cel

De Israëlische rechter heeft besloten de 16-jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi vier dagen langer in de cel te houden. Tamimi werd vorige week aangehouden nadat een filmpje viraal was gegaan waarop te zien is hoe de 16-jarige klappen uitdeelt aan twee Israëlische soldaten.

Ahed Tamimi verwierf bekendheid nadat een video van haar was opgedoken waarin ze twee Israëlische soldaten uitdaagt en slaat tijdens protesten op de bezette Westelijke Jordaanoever. De vader van de opgepakte Tamimi zegt dat ze soldaten begon te slaan nadat een van haar familieleden een rubberkogel van het leger (IDF) in het gelaat had gekregen. De geraakte jongen zou 72 uur in een coma hebben gelegen.

Daarnaast werd hun woning volgens de vader ook bestookt met traangasgranaten. Eerder waren al een oom en neef van Tamimi gedood door het IDF, ook haar moeder zou al eens geraakt zijn door kogels van het leger.

Het Israëlisch leger geeft een andere versie van de feiten. Volgens hen werden er vanuit het huis stenen naar de militairen gegooid, waarna het leger de stenengooiers uit het huis haalde. Vervolgens zou Tamimi de militairen hebben belaagd met de bedoeling de situatie te laten escaleren.

Palestijns icoon

De video van Tamimi ging viraal en ze groeide uit tot een icoon van het Palestijnse verzet. Vorige week dinsdag werd ze opgepakt en opgesloten in de Israëlische kindergevangenis Moscobiyeh.

De militaire rechtbank besloot nu dat het meisje vier dagen langer in de gevangenis moet blijven omdat ze "het onderzoek mogelijk belemmert" of zelfs "een gevaar voor de soldaten betekent". Ook de moeder en een neef van de tiener moeten langer in hechtenis blijven. Ook zij werden opgepakt.

De Israëlische beweging 'Vrede Nu' prees later het gedrag van de soldaten, omdat die niet gereageerd hadden op de klappen van het meisje. In rechtse en extreemrechtse Joodse kringen werd het niet reageren van de soldaten dan weer als een kaakslag voor het leger onthaald.