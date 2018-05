Palestijnen staken na dodelijke protesten

Na het dodelijke geweld aan de grens van de Gazastrook blijven alle zaken in de Palestijnse gebieden en Oost-Jeruzalem dicht. Ook scholen, universiteiten en regeringsinstellingen houden de deuren dicht.

58 Palestijnen werden gedood door Israëlische soldaten tijdens de protesten langs de grens. Tientallen begrafenissen vinden vandaag plaats in de Gazastrook. De vlaggen aan de ambtszetel van president Mahmoud Abbas in Ramallah hangen halfstok. Alle politieke fracties riepen op tot protesten aan controleposten van het Israëlische leger in de Westelijke Jordaanoever. Er wordt gevreesd voor nieuwe confrontaties met soldaten.

"Standaardprocedures" Het Israëlische leger schatte dat meer dan 40.000 Palestijnen deelnamen aan de protesten op tientallen plaatsen langs de grensomheining in de Gazastrook. Het leger zei dat de soldaten "standaardprocedures" volgden om Palestijnen tegen te houden die door de omheining probeerden te dringen.

Trump

De Verenigde Staten verhuisden gisteren hun ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. President Donald Trump had Jeruzalem in december erkend als hoofdstad van Israël. Dat veroorzaakte zware onrust in de Palestijnse gebieden. De Palestijnen betogen ook tegen de zeventigste verjaardag van de staat Israël, en herdenken vandaag de Nakba, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina. De voorbije weken werd op vrijdag betoogd, maar deze week is de slotweek van de protesten.

