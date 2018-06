Pakkende getuigenis in abortusdebat

Het Britse parlementslid Heidi Allen heeft tijdens een debat over de abortuswet emotioneel getuigd over haar abortus. Ze is tegen het strikte abortusverbod in Noord-Ierland. Morgen spreekt het Britse Hooggerechtshof zich uit over de wettelijkheid daarvan.

“Ik was ziek toen ik de ontzettend moeilijke beslissing maakte om mijn zwangerschap te beëindigen”, begint Allen. “Ik was niet in staat om mijn eigen lichaam te beheersen, laat staan om voor nieuw leven te zorgen.”

“Ga jij me nu zeggen dat in een beschaafde wereld verkrachting, incest en een foetus die zo misvormd is dat hij nooit zou kunnen leven, geen gegronde redenen zijn voor een vrouw om voor zichzelf te kunnen beslissen?”, vraagt ze aan de Speaker (de voorzitter) van het Lagerhuis.

Referendum

Het Britse Hooggerechtshof spreekt zich morgen uit over de wettelijkheid van het Noord-Ierse abortusverbod. Vorige week nog hield buurland Ierland een referendum over de afschaffing van het abortusverbod. Twee derde van de stemmers schaarde zich toen achter de afschaffing van dat verbod.

Anders dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk is abortus in Noord-Ierland wel nog illegaal, behalve als het leven van de moeder in gevaar is. In Noord-Ierland riskeren overtreders levenslang. In de rest van Groot-Brittannië is abortus toegelaten sinds 1967.

Mensenrechten

Een Noord-Ierse mensenrechtenorganisatie startte in 2014 een procedure op tegen het verbod. In 2015 besliste een rechtbank in Belfast dat de huidige wetgeving strijdig was met het Europees Mensenrechtenverdrag, maar in beroep werd die beslissing geannuleerd. De ngo ging daarop weer in beroep. In oktober vorig jaar kwam de zaak voor in Londen, bij het Britse Hooggerechtshof.