Özil trouwde met Turkse president Erdogan als zijn getuige

Mesut Özil (30) trouwde gisteren in Istanbul met zijn vrouw Amine Gülse (26). Meer dan over het grootse feest wordt gesproken over de aanwezigheid van de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die getuige was van Özil.

In aanloop naar het WK in Rusland ontstond er een rel in Duitsland. Velen vonden dat de voetballers zich voor het karretje lieten spannen van de campagne van Erdogan.

Het koppel kreeg gisteren ook lof: ze betalen de operatie voor duizend kinderen. Daarnaast vroegen ze de gasten om als huwelijkscadeau geld te doneren aan een fonds voor zieke kinderen.