Oxfam ziet donaties slinken

Oxfam ziet donateurs afhaken door de uitgelekte seksschandalen en dreigt daarnaast ook 330 miljoen euro aan subsidies te verliezen. Dat schrijven de kranten van de Persgroep. In België hebben ongeveer 180 Belgen hun donatie stopgezet, in Nederland al zo’n 1.700 mensen.

Oxfam krijgt maandelijks donaties van 70.000 Belgen. Daarbovenop zijn er jaarlijks ook 5.000 losse schenkingen, alles samen goed voor acht miljoen euro per jaar. Ongeveer 180 mensen hebben nu hun donatie aan Oxfam stopgezet. "We zullen hard moeten werken om de reputatie te herstellen", zegt Annemie Vandeput van Oxfam België daarover in De Morgen.

De liefdadigheidsorganisatie dreigt niet alleen donateurs te verliezen. Zo dreigen de Europese Commissie én de Britse minister van Ontwikkelingssamenwerking Penny Mordaunt ermee om de subsidies voor Oxfam stop te zetten. Dat zou een financiële strop van 330 miljoen euro betekenen.

Reeks schandalen

Het afhaken van donateurs en de mogelijke intrekking van de subsidies heeft alles te maken met de recente onthullingen die Oxfam in een slecht daglicht stellen. Vorige week onthulde de Britse krant The Times dat werknemers van Oxfam in 2010 seksfeestjes met prostituees hadden opgezet in Haïti, dat toen getroffen was door een zware aardbeving. Later kwamen er ook berichten over vergelijkbare wantoestanden in Tsjaad in 2006.

Het schandaal leidde tot het ontslag van de nummer twee van Oxfam UK, Penny Lawrence. Daarnaast werd gisteren ook Juan Alberto Fuentes, de Guatemalteekse voorzitter van Oxfam International, opgepakt. De arrestatie kadert in een onderzoek naar corruptie en staat los van de onthullingen over de seksfeestjes.

