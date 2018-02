Oxfam onderzoekt wangedrag medewerkers

De Britse hulporganisatie Oxfam International richt in het zog van het seksschandaal rond medewerkers in Tsjaad en Haïti een onafhankelijke commissie op om onderzoek te doen naar gevallen van misbruik en wangedrag binnen de ngo wereldwijd.

De onderzoekscommissie maakt deel uit van een uitgebreid actieplan om het integriteitsbeleid van Oxfam drastisch op te krikken en misbruik tegen te gaan. "Wat er in en na Haïti gebeurde, is een ernstige smet voor Oxfam. Dit brengt ons jarenlang schande, en terecht. We bieden onze verontschuldigingen aan voor alles wat er gebeurd is. Maar dat is niet genoeg. Daarom lanceren we een grootschalig onderzoek en een uitgebreid pakket aan maatregelen om het wangedrag aan te pakken", zegt directeur Winnie Byanyima van Oxfam International.

Oxfam zal ook de financiering van beschermende programma's verdrievoudigen tot meer dan een miljoen dollar, het personeel voor deze programma's verdubbelen, en meer investeren in opleiding rond dergelijke kwesties.

