Oxfam nu ook in opspraak in Tsjaad

Ook in Tsjaad zouden medewerkers van Oxfam prostituees betaald hebben voor feestjes. Dat schrijf The Observer. Het nieuws komt er slechts twee dagen nadat een soortgelijk verhaal was opgedoken over medewerkers van Oxfam in Haïti.

De gebeurtenissen in Tsjaad zouden zich meer dan tien jaar geleden voorgedaan hebben. "Vrouwen waarvan we dachten dat ze prostituees waren, werden herhaaldelijk uitgenodigd naar het hoofdkwartier van Oxfam daar", aldus een medewerker aan The Observer, de zondagskrant van The Guardian.

Een leidende medewerker zou daarvoor in 2006 ontslagen zijn. "Ze nodigden vrouwen uit voor feestjes. We wisten dat ze niet gewoon vrienden waren, maar iets anders." Nog volgens de vroegere Oxfam-medeweker doet de organisatie fantastisch werk, maar gaat het om "een probleem in de hele sector".

Ook in Haïti

De gebeurtenissen vonden plaats toen de Belg Roland Van Hauwermeiren de Oxfamoperaties in Tsjaad leidde. Slechts twee dagen geleden bleek dat diezelfde man in 2011 ontslag nam nadat hij toegegeven had dat prostituees in zijn villa in Haïti waren langsgeweest.

Samen met enkele medewerkers van Oxfam zou hij zich laten gaan hebben met prostituees en dat allemaal op kosten van de ngo. De orgieën in woningen en hotels betaald door Oxfam vonden plaats tijdens een humanitaire missie na de verwoestende aardbeving in Haïti, waarbij bijna 300.000 doden vielen. Oxfam ontkende naar aanleiding van die verhalen al dat het het schandaal wilde toedekken.

Gechoqueerd Oxfam-Solidariteit zegt "gechoqueerd en verbijsterd" te zijn over de jongste onthullingen over Tsjaad. "Hoewel we deze informatie niet kunnen bevestigen op dit moment, toont dit opnieuw onaanvaardbaar gedrag van enkele mensen en de noodzaak van een sectorbrede aanpak om het probleem grondig aan te pakken", stelt Stefaan Declercq, secretaris-generaal van Oxfam-Solidariteit, in een persbericht.

Oxfam herhaalt dat sinds de Haïti-zaak in 2011 meerdere "interne maatregelen zijn genomen om deze onaanvaardbare gedragingen te vermijden".

