"Oxfam Nederland moest mond houden"

De Nederlandse tak van Oxfam wist sinds 2012 dat de medewerkers van de zusterorganisatie in Groot-Brittannië prostituees hadden ingehuurd in Haïti. Dat schrijft het Nederlandse Algemeen Dagblad.

Oxfam Novib in Den Haag kreeg het interne onderzoeksrapport naar de seksuele misdragingen van de Britten zodat ze konden uitzoeken of Nederlandse hulpgelden werden gebruikt. Dat bleek niet het geval.

De Britten verwijten Oxfam dat ze de zaak in de doofpot heeft willen stoppen. Ook het Nederlandse Oxfam Novib, dat op de hoogte was van de zaak, kwam niet met de details naar buiten. Volgens directeur Farah Karimi mocht zij publiekelijk niets met die informatie doen omdat het een Britse aangelegenheid was.

Wel is het interne rapport gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rekenkamer. In het publiekelijk verslag werd melding gemaakt van 'seksuele misdragingen'.

Bekijk ook: