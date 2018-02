Oxfam na orgieën in Haïti: "Lessen getrokken"

Werknemers van Oxfam hebben zich in 2010 in Haïti laten gaan met prostituees en dat allemaal op kosten van de ngo. Dat schrijft de Britse krant The Times. De orgieën in woningen en hotels betaald door Oxfam vonden plaats tijdens een humanitaire missie na de verwoestende aardbeving in Haïti, waarbij bijna 300.000 doden vielen. Oxfam ontkent dat ze geprobeerd heeft om de zaak in de doofpot te stoppen. Een Belgische directeur van de ngo nam intussen ontslag. Oxfam zegt nu lessen te hebben getrokken.

The Times haalt een bron aan die zegt beelden gezien te hebben van één van die wilde avonden. De meisjes van plezier zouden toen T-shirts van Oxfam gedragen hebben. De ngo startte in 2011 een intern onderzoek, dat naar eigen zeggen een "cultuur van straffeloosheid" onder haar werknemers aan het licht bracht. Volgens The Times kon Oxfam ook niet uitsluiten dat sommige van de escortemeisjes minderjarig waren.

Ontslag

De Belg Roland van Hauwermeiren, Oxfam-directeur in Haïti, nam ontslag, maar kreeg geen disciplinaire sanctie, hoewel hij volgens de krant had toegegeven dat hij prostituees had ingeschakeld. Enkele andere werknemers namen ook ontslag en vier werden na het interne onderzoek naar huis teruggestuurd.

"De lokale directeur heeft alle verantwoordelijkheid op zich genomen voor de gebeurtenissen die zich onder zijn gezag hebben afgespeeld. Hij kreeg de toelating om ontslag te nemen omdat hij zonder voorbehoud had meegewerkt aan het onderzoek", aldus een Oxfam-woordvoerder.

"Lessen getrokken"

De humanitaire organisatie Oxfam België geeft in een persbericht toe dat een aantal beschuldigingen over seksueel misbruik in Haïti in 2010 door Britse Oxfam-medewerkers juist waren. "Verschillende medewerkers werden ontslagen en anderen hebben zelf gekozen om Oxfam te verlaten, terwijl het onderzoek nog liep."

Oxfam wijst erop dat Oxfam UK met een eigen onderzoek was gestart, omdat het ging om medewerkers van de Britse tak van Oxfam. Oxfam UK maakte het onderzoek publiek door persberichten op 5 augustus en 5 september 2011. De betrokken medewerkers werden toen geschorst in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. "De beschuldigingen van seksueel misbruik werden onderzocht en in detail beschreven in het onderzoeksrapport, samen met de resultaten en geleerde lessen. De Britse Charity Commission bevestigde dat Oxfam de nodige maatregelen had genomen", stelt Oxfam nu.

"Na het onderzoek heeft Oxfam UK een grondige evaluatie gedaan. Als gevolg daarvan werd een specifiek 'Safeguarding Committee' opgericht, net als een hotline voor klokkenluiders. Beiden waren onderdeel van een pakket aan maatregelen om te garanderen dat we al het mogelijke doen om misbruik te voorkomen en de manier waarop we mogelijke gevallen van misbruik onderzoeken, te verbeteren", besluit Oxfam.