Oxfam geeft onderzoek over seksschandaal uit 2011 vrij

Oxfam heeft vandaag haar definitieve interne rapport verspreid uit 2011 waaruit blijkt dat de organisatie op de hoogte was van de seksschandalen en het misbruik bij hun medewerkers in Haïti, vlak na de natuurramp in 2010. “De zaak zou anders afgehandeld worden”, zegt Stefaan Declercq, algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit.

In het rapport legt Oxfam uit dat de Britse tak van de hulporganisatie op 12 juli 2011 voor het eerst op de hoogte werd gebracht dat "personeelsleden in Haïti de gedragscode hadden overtreden". Concreet ging het om beschuldigingen van "seksuele uitbuiting, fraude, nalatigheid en machtsmisbruik". De hulporganisatie kreeg toen al te horen dat prostituees op bezoek kwamen en dat stafleden seksueel geïntimideerd zouden worden.

Voor Oxfam het onderzoek in 2011 kon starten, kreeg het in Groot-Brittannië ook beschuldigingen binnen tegen de toenmalige Oxfam-directeur in Haïti, Roland Van Hauwermeiren. De organisatie besliste om eerst een onderzoek naar hem te voeren, vooraleer ook de andere beschuldigingen uit te pluizen.

Tijdens zijn ondervraging gaf Van Hauwermeiren toe dat hij wel degelijk prostituees had uitgenodigd in zijn villa. "Toen hij over de bredere beschuldigingen werd ingelicht, nam hij alle verantwoordelijkheid op zich en bood hij zijn ontslag aan", stelt het rapport.

Seksuele uitbuiting en misbruik

Daarna lanceerde de organisatie het onderzoek naar de andere stafleden op Haïti. In het rapport worden nog zeker zes anderen met de vinger gewezen, maar hun namen werden niet vrijgegeven.

Over zes van de zeven wordt gezegd dat ze prostituees inhuurden en die naar hun woning lieten komen. De kosten werden betaald met geld van Oxfam. Ook pestgedrag en intimidatie komen meerdere malen terug. Twee van die zeven worden ook beschuldigd van “seksuele uitbuiting en misbruik van werknemers”, zo staat er letterlijk.

"Geen enkel van de aanvankelijke beschuldigingen in verband met fraude, machtsmisbruik of het gebruik van minderjarige prostituees kon worden bewezen in de loop van het onderzoek", benadrukt Oxfam. "Het kan echter niet uitgesloten worden dat enkele prostituees minderjarig waren."

Eerbaar vertrek

Stefaan Declercq, algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit, zegt dat de mensen die betrokken waren bij het seksschandaal niet meer voor de organisatie werken. Hun namen werden doorgespeeld aan de regering van Haïti, maar niet aan het gerecht.

Opvallend in het dossier is dat Van Hauwermeiren zélf op een eerbare manier kon vertrekken. “Ik denk dat dat een foute inschatting was”, zegt Declercq aan VTM NIEUWS. “Hij had onmiddellijk moeten ontslaan worden, zonder mogelijkheid tot eervol vertrek.”

