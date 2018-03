Oxfam-baas stopte schandaal in doofpot

Oxfam liet een hogere medewerker ruim een jaar lang in Haïti verder werken hoewel vrouwelijke collega's hadden gemeld dat ze seksueel lastiggevallen werden door de hulpverlener. Dit staat volgens The Times in een intern rapport van de organisatie dat de Britse krant kon inkijken. Het was de toenmalige directeur van Oxfam in Haïti, de Belg Roland Van Hauwermeiren, die besliste de medewerker, een Keniaanse ingenieur, niet te ontslaan.

Raphael Mutiku, die na de aardbeving voor Oxfam instond voor de installatie van watervoorziening in Haïti, kreeg in juni 2010 een laatste geschreven verwittiging wegens grensoverschrijdend seksueel gedrag. Zes maanden later vernam de ngo dat de veertiger jonge vrouwen zou betalen voor seks in zijn woning.

Belgische baas

Oxfam bevestigde volgens de krant The Guardian dat Roland Van Hauwermeiren de beslissing nam de ingenieur niet te ontslaan. De Belg nam in 2011 ontslag nadat een intern onderzoek aan het licht had gebracht dat ook hij zich seksueel misdragen had in Haïti. Mituki werd na ditzelfde onderzoek in 2011 ontslagen.

"De beslissing om Raphael Mutiku in 2010 niet te ontslaan, was verkeerd", zo werd een woordvoerder van Oxfam door The Guardian geciteerd. "We betreuren ten zeerste wat gebeurd is en vanaf 2011 hebben we strengere maatregelen ingevoerd om seksuele intimidatie en seksueel misbruik te voorkomen en uit te bannen."

Manifeste leugen Van Hauwermeiren ontkent dat hij de zaak in de doofpot heeft gestopt. "Bij gebrek aan bewijzen kreeg hij een waarschuwing", zegt Van Hauwermeiren aan VTM NIEUWS. "Ik heb zelf gevraagd aan Oxfam om hem bijkomend te ondervragen. Hij werd tenslotte door de tweede onderzoekscommissie aan de deur gezet. Als Oxfam beweert dat ik hem de hand boven het hoofd gehouden heb, dan is dat een manifeste leugen."

