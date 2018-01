Overval op Ritz: buit teruggevonden

Een deel van de buit van de overval op een juwelierszaak in het Ritz-hotel in Parijs gisteren, is teruggevonden. Dat meldt een bron binnen de politie. In totaal gingen de dieven met meer dan 4 miljoen aan juwelen aan de haal.

"Een deel van de buit is teruggevonden bij de arrestatie van drie van de vijf vermoedelijke overvallers", aldus de politiebron, die niet kon zeggen hoeveel de gerecupereerde buit waard is. Een van de twee overvallers die kon ontsnappen verloor eveneens een zak met juwelen en uurwerken.

Gisterenavond sloegen vijf personen de vitrines in van de juwelierszaak in het Ritz-hotel in Parijs, en namen uurwerken en juwelen mee.

4 miljoen euro

De buit zou meer dan 4 miljoen euro waard zijn, maar het exacte bedrag is nog niet bekend. De daders wilden na de diefstal via de achterdeur ontsnappen, maar die bleek gesloten te zijn. Drie overvallers gaven daarom via de gebroken vitrine de buit door aan hun twee kompanen, die op de vlucht sloegen.

