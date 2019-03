Overlevende aanslag Christchurch deelt emotionele videoboodschap

Wasseim Alsati, een man die de aanslag in Christchurch heeft overleefd, heeft een emotionele videobooschap opgenomen vanuit het ziekenhuis. “Niet in staat om al jullie sms’en te beantwoorden, maar bedankt voor de steun”, zegt hij.

De overlevende was afgelopen vrijdag samen met zijn vierjarige dochtertje in de Al Noor moskee in Christchurch, Nieuw-Zeeland, toen een schutter binnenviel. Zowel Alsati als het kleine meisje werden meermaals beschoten. Zijn dochtertje is overgevlogen naar een gespecialiseerd kinderziekenhuis in de stad Auckland. Ze zijn allebei al verschillende keren geopereerd. Wasseim deelde de videoboodschap om iedereen te bedanken voor de steun. “Ik ben erg moe en nog niet in staat om op al jullie berichtjes te antwoorden”, zegt de man ook. Alsati is afkomstig uit Jordanië. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen.