Overgangsperiode brexit tot eind 2020

De Europese Unie en Groot-Brittannië zijn het eens over de voorwaarden van een overgangsperiode na het Britse vertrek op 30 maart 2019. Dat hebben Michel Barnier (hoofdonderhandelaar namens de EU) en David Davis (van de Britse conservatieven) maandag aangekondigd. Volgens Barnier kwam er na intensieve onderhandelingen overeenstemming over "een groot deel" van die juridische tekst, die onder meer de echtscheidingsfactuur voor Londen regelt.

De overgangsperiode start op 30 maart 2019 en loopt tot eind december 2020. Gedurende die tijd blijft Groot-Brittannië genieten van toegang tot de Europese eenheidsmarkt. Het land moet wel de Europese regels respecteren en financiële bijdragen blijven betalen. De Britten hebben tijdens die periode geen inspraak in de Europese besluitvorming.

De overgangsperiode is belangrijk in afwachting van een definitief akkoord over de toekomstige relaties tussen Groot-Brittannië en de EU. Volgens Barnier is al verzekerd dat Europese burgers die tijdens de overgangsperiode het kanaal oversteken, van dezelfde rechten en garanties zullen genieten als de Europese burgers die er reeds wonen of nog voor de brexit aankomen. Hetzelfde geldt voor Britse burgers die naar het vasteland verhuizen.

Wat met Ierland?

Barnier beklemtoonde wel dat er nog veel werk op de plank ligt om het terugtrekkingsverdrag tegen oktober af te ronden. De belangrijkste hindernis is namelijk nog niet ontward: hoe wordt de herinvoering van grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland vermeden wanneer Groot-Brittannië de douaneunie verlaat?

De Britten stemden alvast in met een voorlopige vangnetoplossing: de regelgeving in Noord-Ierland blijft na de brexit afgestemd op de Ierse, en dus Europese.

Diezelfde Britten mikken volgens Davis nog steeds op een toekomstig partnerschap met de Europese Unie dat "zo nauw" is dat "er geen specifieke maatregelen met betrekking tot Noord-Ierland" vereist zullen zijn.