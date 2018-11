Overdreven? In dit huis staan 2.700 kerstversieringen

De Duitse Dirk en Barbara zijn wel erg grote fans van Kerstmis: hun huis (95 m²) telt maar liefst 2.700 kerstversieringselementen. Al sinds deze zomer is dit koppel bezig met de voorbereiding van de kerstperiode. Intussen hangen er overal lichtjes en ruikt het in het hele huis naar gemberbrood.

Kledij maken, kussens en dekens wassen, decoratie knutselen... Al maanden zijn Dirk en Barbara in de weer met de voorbereidingen om hun huis in het Duitse Oberhausen helemaal in kerstdecoratie te hullen. Een maand voor kerstdag beginnen ze met het versieren zelf.

Het koppel is bijna tien jaar getrouwd en elk jaar komt er meer versiering in hun huis te hangen. Ze geven aan dat het niet altijd makkelijk is om er te wonen, maar ze kunnen wel nog koken en slapen. 's Avonds steken ze alle lichtjes aan en drinken ze glühwein of chocomelk.

Wie wil kan het huis bezoeken, tegen betaling.