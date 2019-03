In de hele wereld zijn er acties vandaag, en dat is voor het eerst. Na de oproep van Greta Thunberg zijn er acties geregistreerd ESS in 123 landen en 2052 steden.

Morgen pas zal duidelijk zijn hoeveel mensen hebben deelgenomen aan al die acties. Ook in de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn duizenden mensen samengekomen. De Zweedse initiatiefneemster, Greta Thunberg, roept de machthebbers op om iets te doen aan de klimaatcrisis.