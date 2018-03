Oudste zoon van Trump gaat scheiden

Vanessa Trump heeft de scheiding aangevraagd van Donald Trump Jr., de oudste zoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat melden Amerikaanse media.

Het 40-jarige voormalige model en Donald junior kiezen voor een scheiding met onderlinge toestemming. "Na twaalf jaar huwelijk hebben we besloten om onze eigen weg te gaan", klinkt het in een gezamenlijke mededeling.

"We zullen altijd een enorm respect hebben voor elkaar en voor onze families. We hebben vijf prachtige kinderen samen en zij blijven onze topprioriteit. We vragen u om privacy in deze periode."

Het koppel werd in 2003 door de president aan elkaar voorgesteld op een modeshow. Ze trouwden in 2005 in Mar-a-Lago, Trumps luxeresort in Florida.

Trump Organization

Donald Trump Jr. leidt sinds zijn vader president werd de Trump Organization, de holding voor de zakelijke belangen en investeringen van Donald Trump. Hij doet dat samen met zijn broer Eric.

Brief met witte substantie

Vanessa werd vorige maand nog veiligheidshalve naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze een brief met een onbekende witte substantie had geopend. Die was naar hun woning in de New Yorkse wijk Manhattan gestuurd, maar bleek achteraf onschuldig.