Oudste first lady Barbara Bush (92) overleden

Ex-first lady Barbara Bush is gisteren op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een woordvoerder van de familie. Afgelopen weekend besliste ze om zich niet verder te laten behandelen voor de long- en hartproblemen, waar ze al lang mee kampte. Bush was de oudste nog levende first lady en de tweede vrouw in de Amerikaanse geschiedenis die én vrouw én moeder was van een president van de VS.

De 92-jarige echtgenote van voormalig president George H. W. Bush werd de jongste tijd meermaals in het ziekenhuis opgenomen, en afgelopen weekend nam ze de beslissing om zich niet langer te laten behandelen.

De familie Bush, onder wie ook George Bush sr. en George Bush jr., was aanwezig in haar huis in Houston, in de staat Texas, waar ze haar laatste uren doorbracht. Barbara laat vijf kinderen en veertien kleinkinderen achter.

Ziekte van Graves

Barbara Bush werd al decennialang behandeld voor de ziekte van Graves, een auto-immuunziekte die de schildklier aantast, en kampte met hartproblemen. Zo onderging ze in 2009 een operatie aan de aortaklep. Bovendien leed ze aan COPD (chronic obstructive pulmonary disease), een chronisch obstructieve longziekte.

Presidentsvrouw en -moeder

Barabara Bush was echter niet alleen een presidentsvrouw, maar ook een presidentsmoeder, iets wat maar één andere vrouw haar ooit voordeed (Abigail Adams, vrouw van de tweede president John en moeder van de zesde president John Quincy Adams). Haar oudste zoon George W. Bush volgde Clinton op als de de 43ste president van de Verenigde Staten, van 2001 tot 2009, en kreeg daarbij haar uitgesproken steun.

Ook George W. Bush's jongere broer John, beter bekend als Jeb Bush, deed in 2016 een gooi naar het presidentschap. Aanvankelijk was Barbara tegen zijn kandidatuur gekant omdat "we al genoeg Bushes hebben gehad", maar later voerde ze wel campagne voor haar tweede zoon, die volgens haar "fatsoenlijk, eerlijk en alles is wat we nodig hebben in een president". Jeb gaf uiteindelijk echter op toen huidig president Donald Trump terrein won in de peilingen.

Bekijk ook: