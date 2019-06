Oudste Europeaan (116) overleden

De Italiaanse vrouw Giuseppina Robucci is gisteren gestorven. Ze was met 116 jaar de oudste Europese inwoner. Wereldwijd was er nog één iemand ouder dan haar. De vrouw stierf in haar geboortedorp, de zuiderse gemeente Poggio Imperiale.

Giuseppina werd geboren op 20 maart 1903, officieel heeft ze dus 116 jaar en 90 dagen lang geleefd. Ze was maar twee maanden jonger dan de oudste persoon momenteel in leven: de Japanse Kane Tanaka. Zij werd geboren op 2 januari 1903. Giuseppina, in haar dorp bekend als ‘Nonna Peppa’, kreeg vijf kinderen.

Ze had ook negen kleinkinderen en zelfs 16 achterkleinkinderen. Ze baatte jarenlang een koffiebar uit met haar man.