Ouders vermiste Theo Hayez (18): “Het is niet zijn stijl om geen teken van leven te geven”

“Theo is een georganiseerde jongen. Het is niet zijn stijl om geen teken van leven te geven.” Dat vertelt Vinciane Delforge, de mama van de 18-jarige Theo Hayez die in Australië vermist is, aan RTBF. De vrouw blijft hopen op een goede afloop, maar vreest tegelijk het ergste. De ouders van Theo gaan zelf naar Australië om mee te helpen zoeken naar hun zoon. Zijn vader is daar al, zijn moeder vertrekt binnenkort.

“Al zijn spullen liggen nog in zijn hotelkamer”, vertelt de ongeruste mama. “Zijn paspoort, zijn papieren... We zouden kunnen hopen dat hij het meisje van zijn dromen heeft ontmoet en dat hij daardoor geen teken van leven geeft. Maar dat is zijn stijl niet. Het is een accurate jongen, georganiseerd, verantwoordelijk en voorzichtig. Hij weet bovendien dat ik snel ongerust ben.”

De vrouw ziet twee mogelijke hypotheses voor de verdwijning. “Ofwel is hij de verkeerde persoon tegen het lijf gelopen, ofwel is er een ongeval gebeurd.” Ondertussen is Theo al bijna twee weken spoorloos. Zoektochten door de Australische politie hebben nog geen resultaat opgeleverd. “Ik blijf hopen op een goede afloop, maar hoe meer tijd er verstrijkt... Ik probeer er niet aan te denken, maar ik ben wel realistisch.”

Naar Australië

Ondertussen kunnen de ouders van Theo dankzij een crowdfundingsactie zelf naar Australië reizen om te helpen zoeken. Zijn vader is daar al aangekomen, zijn moeder vertrekt binnenkort. “Voor ons is het belangrijk om te gaan, om geen spijt te hebben.”

Zoekacties met drones en speurhonden

De Australische politie zette bij de zoektocht naar de vermiste Theo een drone en speurhonden in. De zoekacties concentreren zich op enkele plaatsen, met name het oosten en noordoosten van het plaatsje en op Belongil Beach, vlakbij de jeugdherberg waar Théo Hayez (18) logeerde.

“Gisteren hebben we de omgeving van het strand van Belongil grondig doorzocht, maar helaas hebben we Theo op dit moment nog altijd niet kunnen localiseren”, verklaarde een politieverantwoordelijke van Byron Bay, Dave Roptell, in de lokale publicatie The Northern Star. “We hebben nog geen resultaat geboekt, maar wie weet wat we nog ontdekken in de verdere loop van het onderzoek en de zoekacties”, aldus Roptell. Hij voegde er nog aan toe dat de politie “positief blijft en nog altijd hoop koestert”.

Opsporingsbericht

Ook de Belgische politie probeert intussen te helpen. Via een opsporingsbericht zoekt de federale politie mensen die in de dagen voor zijn verdwijning, op welke manier ook, contact hadden met Theo Hayez.

De Belg werd het laatst gezien toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet. Sindsdien kwam er geen teken van leven meer. Volgens de politie is uit camerabeelden gebleken dat Theo wel degelijk van plan was om terug te keren naar het hostel waar hij verbleef.

Theo Hayez kwam eind vorig jaar aan in Australië met een werkvisum en zou deze week terugkeren naar België. De Belgische ambassade in Canberra staat in nauw contact met de lokale politie van Byron Bay, een populaire badplaats aan de oostkust van Australië in de staat New South Wales.