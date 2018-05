Ouders mogen zoon (30) huis uitzetten

In New York mogen de ouders van een dertigjarige man hun zoon het huis uitzetten van de rechter. De man weigerde zijn ouderlijk huis te verlaten omdat hij naar eigen zeggen nog niet klaar is om op zijn eigen benen te staan. De ruzies liepen zo hoog op dat de ouders de rechter inschakelden. De zoon gaat in beroep tegen de uitspraak.

De ouders van Michael Rotondo vroegen hun zoon meermaals om ergens anders te gaan wonen. Ze waren het beu dat hij huur weigerde te betalen en dat hij geen klusjes deed. Ze boden hun zoon zelfs geld aan om een plek voor zichzelf te zoeken, maar dat volstond niet voor hem. De ruzies liepen zo hoog op dat het tot een rechtszaak kwam.

De ouders krijgen nu gelijk van de rechter, hun zoon moet het huis verlaten. Michael kan zich absoluut niet vinden in de uitspraak en gaat in beroep. Hij begrijpt niet waarom hij geen zes maanden de tijd krijgt om iets anders te zoeken.

Michael benadrukt dat hij zijn ouders zeker niet tot last is. “Ze doen mijn was niet en ze hoeven ook geen eten voor mij te maken”, klinkt het. Michael mag nu vermoedelijk in het huis blijven tot de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan.