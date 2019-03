Ouders Maddie McCann weigeren mee te werken aan Netflixdocu, maar wat gebeurde er ook weer?

Kate en Gerry McCann, de ouders van de vermiste Maddie, hebben geweigerd deel te nemen aan de nieuwe achtdelige documentaire ‘The Disappearance of Madeleine McCann’ die later deze maand zal uitkomen op Netflix. Ze zijn van mening dat die het lopende politieonderzoek zou kunnen belemmeren.

Maddie McCann was drie jaar toen ze op 3 mei 2007, intussen bijna twaalf jaar geleden, verdween uit haar slaapkamer in het appartement in Praia da Luz. De ouders hadden hun kinderen alleen hadden gelaten om met vrienden te gaan eten in een nabijgelegen restaurant.