Ouders horrorhuis pleiten onschuldig

Het koppel uit Californië dat hun dertien kinderen opgesloten hield in hun woning, is officieel aangeklaagd voor onder andere foltering, kindermisbruik en onrechtmatige opsluiting. De twee pleiten onschuldig voor de verschillende feiten die hen ten laste worden gelegd. Ondertussen komen steeds meer gruwelijke details vrij uit het horrorhuis.

David Allen Turpin (57) en Louise Anna Turpin (49) worden van twaalf feiten beschuldigd van foltering, zeven van misbruik van een afhankelijke volwassene, zes van kindermisbruik en verwaarlozing, en twaalf van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Er hangt hun een celstraf van 94 jaar tot levenslang boven het hoofd als ze schuldig bevonden worden aan de meer dan twintig aanklachten.

David Turpin wordt ook aangeklaagd voor een “ontuchtige handeling” waarbij hij een van zijn dochters op een ongepaste manier zou hebben aangeraakt.

Volgens openbare aanklager Mike Hestrin werden de kinderen geslagen, uitgehongerd en vastgeketend. "David en Louise Turpin pleiten onschuldig op alle beschuldigingen van de Perris-folterzaak", zegt het openbaar ministerie.

Ontsnapt

Het was een 17-jarige dochter die alarm had geslagen. Zij wist zondag te ontsnappen uit de woning en kon het noodnummer 911 bellen via een mobiele telefoon die in huis lag. De tiener, die vermagerd was en leek op een kind van tien volgens het persbericht van de politie, “zei dat haar twaalf broers en zussen vastgehouden werden in het gebouw door hun ouders”. Ze zei dat sommigen met “kettingen en hangsloten” waren vastgebonden. Het meisje plande haar ontsnapping al twee jaar, zei de openbare aanklager.

De politie nam contact op met David Turpin en zijn vrouw Louise. “Drie slachtoffers waren vastgeketend toen de politie een eerste keer aanbelde aan het huis in Perris”, aldus de openbare aanklager. “De ouders konden twee ervan nog losmaken voor de politie binnenkwam, een derde hing nog vastgeketend aan het bed.”

1 douche per jaar

Hestrin onthulde nog andere gruwelijke details over het leven van de kinderen in het horrorhuis. Zo mochten ze amper één keer per jaar douchen. De kinderen kregen als straf ook slagen toegediend en werden gewurgd. Ze mochten van hun ouders hun handen niet boven hun polsen wassen. Deden ze dat toch, dan werd dat beschouwd als waterverspilling en werden ze vastgeketend.

Wanneer de kinderen niet vastgeketend waren, zaten ze opgesloten op hun kamer en kregen ze volgens een strak schema kleine hoeveelheden eten. “Het enige wat deze kinderen mochten doen, was in hun dagboeken schrijven. We hebben die dagboeken in beslag genomen, het zijn er honderden, en we nemen ze door op zoek naar bewijzen.”

Ook volwassenen

De politie geloofde aanvankelijk dat de twaalf "ondervoede en zeer vuile" personen minderjarigen waren. Maar al snel realiseerden ze dat er zeven volwassenen bij waren, van 18 tot 29 jaar. Zes van de dertien slachtoffers waren kinderen. De jongste was amper twee jaar.

Het koppel, dat in de stad Perris woonde ongeveer 115 kilometer ten zuidoosten van Los Angeles, moet opnieuw voor de rechtbank verschijnen op 23 februari.