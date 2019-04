Ouders die hun 12 kinderen jarenlang mishandelden krijgen 25 jaar cel

De ouders die in hun huis in Californië jarenlang twaalf van hun dertien kinderen vastbonden en uithongerden, zijn vrijdag tot levenslange opsluiting veroordeeld, waarvan ze zeker 25 jaar moeten zitten.

De 57-jarige David Turpin en zijn 50-jarige vrouw Louise hadden schuldig gepleit op de veertien hoofdbeschuldigingen, waaronder foltering. Voordat de straf werd uitgesproken, hebben ze zich verontschuldigd bij hun kinderen.

In januari vorig jaar slaagde een meisje van 17 erin te ontsnappen uit de woning in Perris, 112 kilometer ten zuiden van Los Angeles. Ze belde het noodnummer via een mobiele telefoon die in huis lag. De politie trof in het huis verschillende kinderen aan die in het donker waren vastgeketend aan hun bed. Ze waren tussen 2 en 29 jaar. De kinderen zouden niet meer dan een keer per jaar hebben mogen douchen.

