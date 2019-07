In Jacksonville, Florida, is een schoorsteen van een oude energiecentrale gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De schoorsteen is deel van het St Johns River Power Park. De schoorsteen was een gevaarte van bijna 200 meter hoog, maar de implosie lukte zonder problemen. Gelijktijdig werden ook nog twee gebouwen tot ontploffing gebracht.

Het hele afbraakproject van de energiecentrale is één van de grootste in de Verenigde Staten. Het zal tot 2020 duren tot alles is afgerond.