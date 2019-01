Een oude speech van president Donald Trump veroorzaakt hilariteit over de muur die hij wil bouwen aan de Amerikaanse grens met Mexico. Trump gaf in 2004 een speech op de Wagner Universiteit in New York. Hij zei toen dat "je nooit mag opgeven en je moet blijven doorgaan. Als er een betonnen muur voor je staat, ga er doorheen, ga erover en ga errond, maar zorg dat je aan de andere kant van de muur geraakt", zei hij toen.