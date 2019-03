Een oude wagen uit de Sovjet-tijdperk werd in Rusland nieuw leven ingeblazen. Russische techniekers hebben de auto omgevormd tot een stuntwagen. Het oude model kan ondersteboven rollen als hij in beweging is. En dit met behulp van een metalen frame aan de buitenkant. Het model ‘Niva’, was het eerste off-roadvoertuig, een typische model voor Sovjet-Unie.