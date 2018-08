Oud-Tourwinnaar Jan Ullrich opgepakt

Oud-Tourwinnaar Jan Ullrich is deze ochtend opgepakt. De Duitser wordt verdacht van slagen en verwondingen aan een prostituee, met wie hij de nacht zou hebben doorgebracht in een hotel in Frankfurt. Dat is vernomen van de politie van de Duitse stad.

Volgens een politiewoordvoerder was de voormalige wielerkampioen "onder invloed van alcohol en drugs" bij zijn arrestatie. Ullrich was vorige week ook al opgepakt in Mallorca, toen hij de villa van zijn buren probeerde binnen te dringen. Regisseur Til Schweiger hield er een feestje. De 44-jarige Duitser was niet uitgenodigd, en daarom waren de stoppen bij hem doorgeslagen.

Na een nachtje in de cel in Mallorca had Ullrich laten weten zich voor zijn kinderen te willen laten behandelen voor zijn alcohol- en drugsgebruik. "Der Jan" won in 1997 de Ronde van Frankrijk en werd ook vijf keer tweede.