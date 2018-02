Oud-premier Lubbers overleden

De Nederlandse ex-premier Ruud Lubbers is overleden. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De christendemocratische politicus was tussen 1982 en 1994 premier van Nederland, en leidde daarbij drie regeringen.

Voor die tijd was hij onder meer minister van Economische Zaken, lid van de Tweede Kamer (het "lagerhuis" van het Nederlandse parlement) en fractievoorzitter van de christendemocratische partij CDA.

Na zijn loopbaan in de politiek was Lubbers hoogleraar en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties. Ook was hij twee keer als informateur betrokken bij de vorming van een nieuwe regering, met name in 2006 en 2010. Lubbers stierf in aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen in zijn woonplaats Rotterdam.