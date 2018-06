Osama Krayem in verdenking van aanslagen Parijs

Osama Krayem, die in België in verdenking is gesteld voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen van 22 maart 2016, is vandaag in Parijs ook in verdenking gesteld in het kader van de aanslagen van 13 november 2015 in de Franse hoofdstad.

Krayem werd door de bevoegde Franse rechters in verdenking gesteld voor "betrokkenheid" bij "moorden", "poging tot moorden" en "opsluiting" in verband met een terroristisch opzet.

De 25-jarige Syrische Zweed werd voor één dag overgeleverd aan de Franse autoriteiten met het oog op zijn verhoor en mogelijke inverdenkingstelling voor de aanslagen in Parijs, waarbij 130 doden vielen.