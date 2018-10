Orkaan Willa gaat aan land in Mexico

Met windsnelheden tot 195 kilometer per uur is orkaan Willa aan land gegaan in het noordwesten van Mexico. Het centrum van de orkaan, die afgezwakt is tot categorie drie, bereikte de Mexicaanse kust aan de Stille Oceaan, in de buurt van de stad Escuinapa in de staat Sinaloa. Dat zeggen de meteorologische diensten. Het oog van de orkaan bereikte om 16.30 uur de kuststrook van Sinaloa.

De orkaan heeft een snelheid van 17 kilometer per uur. Sinaloa en de staat Nayarit zullen wellicht het meest getroffen zijn door de orkaan. Willa is voor de Mexicaanse kust wel wat afgezwakt. In het westen en noordwesten van Mexico leidt de orkaan tot hevig onweer. Vele badplaatsen aan de Stille Oceaan zijn getroffen.