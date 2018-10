Orkaan Michael nu al categorie 4, windsnelheden tot 200 km/u

De orkaan Michael die vandaag aan land komt in de Amerikaanse deelstaat Florida, is nu een orkaan van categorie 4. Dat is de op één na hoogste categorie. De orkaan is “extreem gevaarlijk”, aldus het Amerikaanse nationale orkanencentrum NHC (National Hurricane Center) op Twitter.

De uiterste regenzones van de orkaan bereiken stilaan de kust, aldus nog het NHC. “Dit is een levensbedreigende gebeurtenis voor delen van de noordoostelijke Golfkust”, aldus het centrum.

“Zwaarste storm van dit jaar”

Het NHC waarschuwt voor levensgevaarlijke stormvloed en extreme wind met snelheden tot meer dan 200 kilometer per uur. Voor de stad Panama City Beach en dieper gelegen gebieden in de noordwestelijke tip van Florida zijn gedwongen evacuaties van kracht. Eerder had de gouverneur van Florida, Rick Scott, de orkaan al als “monsterlijk” omschreven.

De autoriteiten waarschuwen onder meer voor hevige regenvlagen en roepen de bewoners van de staat op om te evacueren. “Orkaan Michael arriveert hier deze avond. Dit is jullie laatste kans om je voor te bereiden op deze monstrueuze en dodelijke storm. De staat neemt deze storm zeer serieus en dat moet elke familie doen!”, waarschuwde gouverneur Scott.

De Amerikaanse zender CNN stelt dat Michael als de “zwaarste storm” dit jaar in de VS aan land kan komen.

THIS IS YOUR LAST CHANCE to evacuate before conditions start deteriorating within the next few hours. See current evacuation orders and open shelters here: https://t.co/5MF4UwB4He — Rick Scott (@FLGovScott) 10 oktober 2018