Orkaan Leslie nadert Spanje en Portugal

In de meeste delen van Portugal is code rood afgekondigd omwille van de orkaan Leslie, die naar verwachting vanavond het land zal bereiken. Het zou mogelijk de krachtigste orkaan in Portugal worden sinds 1842. Het noodweer trekt nadien richting Spanje.

De civiele bescherming raadt de mensen in Portugal aan de kustzones te verlaten en nadien binnen te blijven. Vooral komende nacht wordt er als kritiek bestempeld.

De orkaan komt van de Atlantische Oceaan en zal naar verwachting de hoofdstad Lissabon treffen, alsook het noordelijker gelegen Coimbra. Van daaruit zal Leslie richting Spanje trekken, al zal ze boven het land aan kracht inboeten en afzwakken tot een tropische storm.

Foto: archief