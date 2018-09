Orkaan Florence raast over oostkust VS

Zeker 88.000 huishoudens in de Amerikaanse staat North Carolina zitten zonder stroom vanwege orkaan Florence. De orkaan is nog niet aan land gekomen, dat gebeurt waarschijnlijk straks.

Grote delen van North- en South Carolina hebben al wel te maken met uitlopers van Florence. In de kustgebieden zijn al veel straten overstroomd door hevige regenval, doordat het stijgende water in de zee ervoor zorgt dat rivieren overstromen. Het water gaat alleen nog maar verder stijgen, als de orkaan dichterbij komt.

De stormwinden halen inmiddels snelheden van 168 kilometer per uur, en lokaal is soms er al meer dan 100 centimeter regen gevallen. Lokale overheden waarschuwen dan ook voor een potentiële catastrofe met levensgevaarlijke situaties en overstromingen.

Huizen dichtgetimmerd VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser is in Wilmington (Nort Carolina) waar het oog van de orkaan zou overtrekken. Zij stuurde gisteren deze beelden waarop te zien is hoe veel huizen zijn dichtgetimmerd tegen het stormweer. "De meeste gebouwen zijn ook een beetje beschermd tegen het opkomende water maar of dat zal helpen, blijft nog waar de vraag."

"Ga weg, het is je laatste kans"

Nog ongeveer tien miljoen mensen bevinden zich in gevaarlijk gebied. “Als je nog niet weg bent, doe dat dan nu, het is je laatste kans”, waarschuwde Roy Cooper, de gouverneur van North Carolina. “Je brengt niet alleen je eigen leven in gevaar, maar ook dat van hulpverleners die je moeten redden.”

Toch wil niet iedereen vertrekken. VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser ging op bezoek bij Brad en Dawn Thompson, die hun huis weigeren te verlaten.

Categorie 1

Enkele uren voordat Florence aan land komt, is de orkaan afgezwakt tot categorie 1. Het Nationale Orkaancentrum (NHC) van de Verenigde Staten laat echter weten dat het daardoor niet minder gevaarlijk wordt. De overstromingen en regenval worden niet minder doordat de windkracht afneemt, zegt het NHC.

Evenveel regen als in acht maanden

In North Carolina valt tussen vandaag en morgen evenveel regen als normaal in acht maanden, ongeveer een meter. Verwacht wordt dat de orkaan langzaam over North- en South Carolina trekt en pas zondag de staten verlaat. Op dat moment is de windkracht al flink afgenomen. In het weekend blijft het wel veel regenen in de getroffen staten.

De vrees bestaat dat Florence voor de kust zal stilvallen, warm zeewater opneemt en zo nog meer regen kan veroorzaken. Bovendien kan de storm golven tot vier meter hoog veroorzaken. De noodtoestand blijft daarom van kracht in verschillende staten.

Miljoen evacuaties

Florence zou verder langs de kust richting zuidwesten trekken om morgen landinwaarts te gaan. Aan de Amerikaanse oostkust kregen al meer dan een miljoen inwoners het bevel te evacueren. Verwacht wordt dat de orkaan zondag pas de staten North- en South Carolina zal verlaten.

