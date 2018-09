Orkaan Florence nadert land in VS

Orkaan Florence nadert de Oostkust van de Verenigde Staten. De storm is ondertussen afgezwakt van categorie 4 tot categorie 2, maar dat maakt Florence niet minder gevaarlijk. Er wordt alvast een hallucinante hoeveelheid regen verwacht.

Komende nacht zal Florence waarschijnlijk in de VS aan wal gaan. Dat gebeurt eerst in North Carolina en vervolgens ook in buurstaat South Carolina. Tienduizenden mensen die langs de kustlijn wonen, worden geëvacueerd. Op dit moment rijden politie en brandweer door de straten om te zorgen dat iedereen op tijd zijn huis heeft verlaten.

Golven van 25 meter

Volgens het nationaal orkaancentrum haalt Florence intussen windsnelheden van 175 kilometer per uur. In de oceaan zijn zelfs golven gemeten van 25 meter hoog. "Die zullen echter wel afzwakken als de orkaan aan land gaat", zegt VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser, in North Carolina, waar het oog van de storm binnen 24 uur over het land trekt.

Wateroverlast tot twee meter hoog

"De orkaan zal dan wel langzaam over de streek trekken, het zal naar schatting 24 tot 48 uur duren voor de doortocht voorbij is. Er wordt wel heel veel regen verwacht, waardoor men vermoedt dat er waterstanden tot twee meter boven de normale stand zullen voorkomen". De orkaan wordt vergeleken met Katrina uit 2005, die bijna 2.000 mensen het leven kostte. Katrina had ook geen hevige windkracht, maar maakte door de vele regenval heel wat slachtoffers.

Om die catastrofale overstromingen zo goed mogelijk op te vangen, staan de orde- en hulpdiensten in elk geval klaar om in te springen bij noodgevallen, aldus de Amerikaanse president Trump.

